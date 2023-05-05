بايدن يعلن تعيين نيرا تاندين مستشارة الرئيس الأمريكى للسياسة الداخلية

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمعة، تعيين نيرا تاندين، مستشارة له بشأن السياسة الداخلية، وستحل تاندين محل سوزان رايس، التى تركت منصبها فى البيت الأبيض، بحسب "رويترز".
وتمتلك تاندين خلفية واسعة فى السياسة الداخلية الأمريكية، إذ كانت رئيسة مركز التقدم الأمريكى، ومستشارة كبيرة للرئيس السابق باراك أوباما.
بايدن يعلن تعيين نيرا تاندين مستشارة الرئيس الأمريكى للسياسة الداخليةالجمعة، 05 مايو 2023 06:26 م
جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمعة، تعيين نيرا تاندين، مستشارة له بشأن السياسة الداخلية، وستحل تاندين محل سوزان رايس، التى تركت منصبها فى البيت الأبيض، بحسب "رويترز".
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