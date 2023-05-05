بايدن يعتزم ترشيح قائد القوات الجوية لقيادة الأركان المشتركة خلفا لمارك ميلى

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت مجلة بولتيكو أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتزم ترشيح الجنرال سى كيو براون، قائد القوات الجوية الأمريكية وأول شخص أسود يقود أى فرع من فروع الجيش الأمريكى لخلافة الجنرال مارك ميلى فى منصب رئيس الأركان المشتركة، بحسب ما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر.

وفى حال التصديق على تعيينه، فإن براون سيصبح ثانى رئيس للأركان المشتركة من السود فى تاريخ الولايات المتحدة بعد الراحل كولين باول.

ولم يمنح بايدن ترشيح براون الطابع الرسمى بعد، ولم يتضح متى سيعلن عن الأمر، وفقا للمصادر التى شملت مشرع ديمقراطى ومساعد بالكونجرس ومسئول سابق بوزارة الدفاع الأمريكية مطلع على تخطيط البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومى، ردا على طلب التعليق على الأمر، إنه عندما يتخذ بايدن قرارا نهائيا، سيتم إبلاغ الشخص المختار ثم إعلان الأمر أن هذا لم يحدث بعد.

وأشار مسئول وزارة الدفاع السابق إلى أن بايدن ينتظر الوقت المناسب لإعلان القرار. فبعد أن أعلن ترامب خطته لترشيح ميلى قبل أشهر من الموعد المتوقع، فإن الرئيس الحالى يريد أن يعود إلى الجدول الزمنى الطبيعى، وفقا للمسئول السابق، الذى أوضح أن الجنرال جوزيف دونفورد، الذى سبق ميلى، تم ترشيحه للمنصب فى 21 مايو 2015.

وقالت بولتيكو إن سمعة براون وخبرته القتالية فى الباسفيك والشرق الأوسط جعلته الأوفر حظا لخلافة ميلى منذ عهد ترامب، إلا أن تعيينه بات غير مؤكدا فى الأشخر الأخيرة حيث كان البيت الأبيض يدرس بجدية اختيار الجنرال ديفيد بيرجر، قائد قوات المارينز للمنصب الرفيع.