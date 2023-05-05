اليوم السابع
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انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا بمدارس الجيزة

الجمعة، 05 مايو 2023 07:00 ص
انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا بمدارس الجيزة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت – مرام محمد

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تنطلق يوم غد السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وتستمر حتى 25 مايو 2023.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعداد جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول"، فضلا عن جاهزية غرفة العمليات بالمديرية لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان على مدار اليوم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف عن تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

ووجه الإدارات التعليمية بإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق، والتأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح.

ونبه بضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأية مشكلات والتواصل مع قطاعات المرافق وتعقيم اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير الأمن - السلامة -  الراحة - التهوية المناسبة والإضاءة بحيث تكون كافية.

وأكد ضرورة التعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب (الدمج - واللغات) بحضور الموجه المقيم.


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