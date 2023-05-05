اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان: مصرع شخص إثر زلزال قوى ضرب محافظة إيشيكاوا

الجمعة، 05 مايو 2023 05:49 م
اليابان: مصرع شخص إثر زلزال قوى ضرب محافظة إيشيكاوا زلزال باليابان - أرشيفية
أ ش أ

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لقى شخص مصرعه جراء زلزال قوى بلغت شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر وضرب محافظة /إيشيكاوا/ على ساحل بحر اليابان فى وقت سابق اليوم /الجمعة/.


وقالت السلطات المحلية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن الضحية كان رجل وسقط من على سلم متنقل. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه قد يضرب زلزال قوى آخر المنطقة خلال الأسبوع المقبل.


وطلبت وكالة الأرصاد من المواطنين أن يظلوا فى حالة تأهب تحسبا لوقوع زلزال قد تصل شدته لأعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، خاصة خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة، لافتة إلى أنه يوجد نشاط زلزالى متقطع فى المنطقة لأكثر من عامين، وأنه من المتوقع أن يستمر فى الوقت الحالي، لذا يتعين توخى الحذر.


وكانت وكالة الأرصاد قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن الزلزال وقع نحو الساعة الـ 2:42 مساء (بالتوقيت المحلى للبلاد) وعلى عمق 12 كيلو مترا بمنطقة /نوتو/ فى محافظة /إيشيكاوا/.

 


زلزال

اليابان

طوكيو

ايشيكاوا



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