الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع 7349 طنا خلال أسبوع

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7349 طنا خلال الفترة من 28 إبريل وحتى 4 مايو الجارى .

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 80 طنا.

وفي قرية عين غصين تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 90 طنا.

وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي 85طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت 375 طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 185 طنا.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي 100 طن.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 915 طن من القمامة والمواد الصلبة

في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 380 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1364 طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 998 طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 740 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 532 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 745 طن من المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 485 طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 545طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 645 من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.