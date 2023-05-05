اليوم السابع
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النيابة العامة تأمر بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل بتهمة الاتجار بالبشر

الجمعة، 05 مايو 2023 03:28 ص
النيابة العامة تأمر بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل بتهمة الاتجار بالبشر النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
 
وقد أمرت النيابة العامة عقب استجوابها بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.
 
 
 

حبس بلوجر

حبس صاحبة قناة

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صاحبة قناة على الفيس بوك

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