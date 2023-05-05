النيابة العامة تأمر بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل بتهمة الاتجار بالبشر

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وقد أمرت النيابة العامة عقب استجوابها بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.