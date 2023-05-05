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النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون دفعة 2022 غدا

الجمعة، 05 مايو 2023 12:47 م
النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون دفعة 2022 غدا النيابة الإدارية ـ أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت النيابة الإدارية عن مواعيد المقابلات الشخصية، للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.
 
وأوضحت النيابة الإدارية، أن المقابلات سوف تبدأ غداً السبت الموافق 6 مايو 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة وللاستعـــــــلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.
 
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية، أبرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية، ومنها:
 
1. التأكيد على الحضور فى الموعد المحدد لكل متقدم.
 
2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى للمتقدم.
 
3. التأكيد على حضور الاختبار دون التليفون المحمول.
 
4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة
 
5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .
 
6. ملحـوظــة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع‎‎.
 
 

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