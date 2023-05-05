اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المفتى يلتقى نظيره الهندى.. ويؤكد: مستعدون لتقديم الدعم الإفتائي وتدريب علماء الهند

الجمعة، 05 مايو 2023 05:38 م
المفتى يلتقى نظيره الهندى.. ويؤكد: مستعدون لتقديم الدعم الإفتائي وتدريب علماء الهند مفتى الجمهورية مع مفتى الهند
كتب لؤى على

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الْتقى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- والشيخ أبو بكر أحمد المسليار مفتي الهند، في جامع الفتوح الواقع في مدينة المعرفة بولاية كيرالا، والذي يعدُّ أكبر مساجد الهند، وذلك على هامش زيارته الرسمية للهند التي بدأت منذ أيام، الْتقى فيها هو وعدد من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية فى الهند.

 

وأكَّد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أهمية الدَّور الكبير لمفتي الهند وعلمائها في إبراز الوجه الحقيقي للإسلام وتصحيح صورته، مشددًا على أهمية أخد الفتوى من أهل الاختصاص وذلك حتى تتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية مما يحفظ السلم المجتمعى.

 

وأوضح  المفتي أن العملية الإفتائية تحتاج إلى مهارات خاصة لدى من يتصدر للإفتاء، من أهمها أن يكون مدركًا فاهمًا للنصوص الشرعية، وعالمًا بمواطن الإجماع، وأن يكون مدركًا للواقع وتغيراته وتطوراته إدراكًا تامًّا حتى يستطيع إصدار الفتوى التي تيسِّر على الناس حياتهم ولا تعطِّل مصالح الناس وتضيِّق عليهم دنياهم

 

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم الإفتائي لعلماء الهند خاصة في مجال التدريب على الإفتاء ومهاراته.

 

إعلان اللقاء
إعلان اللقاء

 

مفتى الجمهورية مع مفتى الهند
مفتى الجمهورية مع مفتى الهند

 

مفتى الجمهورية يلتقى مفتى الهند
مفتى الجمهورية يلتقى مفتى الهند

 


دار الافتاء مفتى الجمهورية

الفتوى

الهند



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