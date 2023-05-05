اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكرملين: الاتصالات مع واشنطن ممكنة لتحقيق أهدافنا وضمان مصالحنا

الجمعة، 05 مايو 2023 03:05 م
الكرملين: الاتصالات مع واشنطن ممكنة لتحقيق أهدافنا وضمان مصالحنا الكرملين
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إمكانية إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما عقب إنكارها التورط في حادثة مهاجمة الكرملين بالمسيرات.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ "إن أي اتصالات مع واشنطن ممكنة لتحقيق أهدافنا وضمان مصالحنا، وسنستمر في هذا ، إذا لزم الأمر".

يأتي هذا التصريح عقب ساعات قليلة من رفض البيت الأبيض كافة الاتهامات الروسية بأن الولايات المتحدة كانت وراء هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأعلن الكرملين أنه كان يهدف إلى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت، في 3 مايو، بأن نظام كييف حاول قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال بيسكوف في وقت لاحق: "إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت".

 


الكرملين

واشنطن

الحرب الروسية الاوكرانية

روسيا



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