القومي للمرأة بالأقصر ينظم تدريبا حول تأثير المرأة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع القومي للمرأة بالأقصر، عن تنفيذ المجلس فعاليات تدريب للسيدات حول تأثير المرأة في مواجهة الهجرة غير الشرعية لمن حولها، وذلك لتوعية وتعليم سيدات الأقصر بكل مخاطر الهجير غير الشرعية وأهمية مواجهتها فى المجتمع.

وأضافت مقررة فرع القومي للمرأة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال فعاليات التدريب دعم سيدات الأقصر بصورة أكبر عن دور المرأة داخل المجتمع وتأثيرها على كل من حولها، وتعريفهم أهمية مشاركة الأسرة فى كل قرار يخص مشروعاتهم، وذلك من خلال تدريب ريادة الأعمال الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، وفي إطار "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية".

وأوضحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أنه تم مؤخراً تنفيذ المجلس برنامج تدريبي لدعم السيدات بعنوان "مطبخ المصرية" داخل قرى حياة كريمة، وذلك لتعليمهم كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم لعمل مشروعات مميز فى المستقبل، وفى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث أن فرع المجلس القومي للمرأة نفذ على مدار أسبوع كامل برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة، وذلك كنواة لمشروع صغير تحت عنوان "مطبخ المصرية"، وذلك بقري حياة كريمة فى محافظات "الغربية ، الجيزة ، بنى سويف ، الأقصر ، قنا ، الشرقية ، القاهرة ، الدقهلية ، المنيا الفيوم ، دمياط ، كفر الشيخ ، البحيرة".

وأوضحت مقررة فرع القومى للمرأة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريباً على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.



تدريب حول تأثير المرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية لمن حولها