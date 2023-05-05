الفرعون المصرى يجتاز منافسه الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى.. فيديو وصور

كتب محمود راغب

اجتاز الفرعون المصرى محمد الحسينى عابر المانش ، منافسه السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم"، أحد أبطال ذوي الهمم ومتلازمة داون، والمتحدي للصعاب، وذلك خلال سباق جمعهما سويا فى عروس البحر المتوسط بمقر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ضمن فعاليات ملتقى أبطال التحدى ، حيث تنافسا سويا بروح الحب والصداقة فى سباحة كليو متر مربع.

وانتظر السباح محمد الحسينى سباح المانش داون سندروم، السباح الإيطالى فلافيو قبل إنهاء السياق، وذلك لينهيا السباق سويا وهما مترابطين ويداهما متعانقان، حيث وصلا سويا لنقطة النهاية مرددين "تحيا مصر وإيطاليا نحب مصر نحب إيطاليا"، وتسلما سويا الميداليات الخاصة بالمسابقة .

ورافق السباحين الكابتن سامح الشاذلى ب الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ، ووالد الفرعون المصرى محمد الحسينى، ووالدة السباح الإيطالى فلافيو.

الملتقى يأتى برئاسة المستشار أحمد فتحي، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية بالأسكندرية، ويأتى للتأكيد علي أن مصر و إيطاليا تربطهم علاقات وطيدة وترابط قوى و يعد الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضه كوسيلة للحب والتعارف والصداقة بين الشعوب، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه.

وكان الفرعون المصرى وصديقة السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم" ، والذى جاء برفقة والدته تشيارا كالفيريا، خاضوا التدريبات الأخيرة، بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، ذلك استعدادا لملتقى أبطال التحدى، حيث جاءت التدريبات تحت إشراف أسطورة السباحة نبيل الشاذلى، و الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، والعميد خالد محسب مسؤل الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية، والكابتن محمد خليل رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى



الفرعون المصرى يجتاز الإيطالى فى سباحة أبطال التحدى