الصحة: إنشاء شعبة طب القلب الرياضى فرصة للتوعية بإجراء فحوصات القلب قبل ممارسة الرياضة

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، احتفالية تدشين شعبة طب القلب الرياضي، كأحد شعب الجمعية المصرية لأمراض القلب.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أن ممارسة الرياضة بشكلٍ دوريا يقى الجسم من الكثير من الأمراض ويحافظ على صحة القلب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اكد خلال كلمته أن إنشاء شعبة طب القلب الرياضى فرصة هامة لتوعية المواطنين بشكل عام والرياضيين بشكل خاص بأهمية اجراء فحوصات القلب قبل ممارسة الرياضة.

وأضاف أن وزير الصحة والسكان أشاد بالأطقم الطبية التابعة للوزارة لما يقدمونه من مجهودات فى الحفاظ على صحة وقلب الرياضيين فى الملاعب المصرية، موضحًا أن الوزارة قامت بتوفير أجهزة صدمات القلب المتحركة فى الملاعب المصرية لسرعة التعامل الطبى مع الحالات.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن تدشين هذه الشعبة يعد أول سابقة فى المنطقة العربية وإفريقيا حيث تهدف هذه الشعبة إلى زيادة وعى المصريين بأهمية قلب الرياضيين، وذلك لحماية الرياضيين من توقف القلب المفاجئ فى الملاعب.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الاسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على تعميم هذه التجربة وإدماجها مع الجمعية الطبية المصرية، لما له من مرود صحى وخاصة على الرياضيين.

كما أشار الدكتور حازم خميس، رئيس الشعبة ومدير مستشفى وادى النيل على أهمية فحص قلب الرياضيين من المدرسة حتى الإحتراف قبل ممارسة اى رياضة، لافتًا إلى متابعة التطور العلمى فى هذا المجال وتقديم أحدث ما وصل إليه العلم من أبحاث وأجهزة ونصائح طبية فى هذا الإطار، سواء للرياضيين المحترفين أو الممارسين بشكل عام لتوفير الوقاية من الأزمات القلبية التى قد لا يتوقعها بعض من يمارسون الرياضة.

حضر الاحتفالية عددًا من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية ولفيف من أطباء القلب والصحفيين والإعلاميين.



احتفالية التدشين



جانب من احتفالية التدشين



جانب من الاحتفالية