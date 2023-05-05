السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

تمكنت الحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العلميات يفيد نشوب حريق في منزل بقرية السليمات التابعة لمركز ابوتشت شمال قنا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وأسفر عن بعض التلفيات في المنزل ونفوق رأس ماشية، ولا توجد خسائر بشرية.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



