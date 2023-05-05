السيطرة على حريق سيارة فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على حريق شب فى سيارة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، دون خسائر بشرية، وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى سيارة فى مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق السيارة دون خسائر بشرية.