السعودية: إصدار تصاريح الحج من داخل المملكة ابتداء من اليوم

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بدء إصدار تصاريح الحجاج من داخل المملكة، ابتداء من اليوم الموافق 15 من شوال، بالنسبة لمن أكملوا إجراءات الحجز والسداد للرسوم المطلوبة.

ونوهت الوزارة إلى أنه على الحجاج الدخول لطباعة نسخة من التصريح من منصة "ابشر" .

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد سبق أن أعلنت تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.