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السعودية: إصدار تصاريح الحج من داخل المملكة ابتداء من اليوم

الجمعة، 05 مايو 2023 03:27 م
السعودية: إصدار تصاريح الحج من داخل المملكة ابتداء من اليوم الحج
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بدء إصدار تصاريح الحجاج من داخل المملكة، ابتداء من اليوم الموافق 15 من شوال، بالنسبة لمن أكملوا إجراءات الحجز والسداد للرسوم المطلوبة.

ونوهت الوزارة إلى أنه على الحجاج الدخول لطباعة نسخة من التصريح من منصة "ابشر" .

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد سبق أن أعلنت تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

وناشدت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نسك"، مشيرة إلى أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، والذين لا تقل أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن يتمتع المتقدم بحالة صحية خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

 

 

 


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