اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع المدني السعودي يحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة

الجمعة، 05 مايو 2023 10:02 ص
الدفاع المدني السعودي يحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة أمطار السعودية
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وسيمتد التأثير إلى مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، تشمل المجمعة والزلفي وثادق وشقراء والغاط وعفيف والدوادمي ووادي الدواسر والسليل، وسيمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم والشرقية.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 


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