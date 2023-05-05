وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن فصائل هجومية واصلت عملياتها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك، مدعومة من قوات الإنزال الجوي والمدفعية والطيران، ودمرت القوات الروسية جسرا في منطقة تشاسوف يار بدونيتسك، حاول الجيش الأوكراني نقل ذخيرة واحتياطيات عبره إلى أرتيوموفيك، وبلغ إجمالي خسائر العدو على محور دونيتسك أكثر من 300 من الجنود والمرتزقة الأجانب".



وأضاف المتحدث أنه تمت تصفية نحو 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و65 جنديا على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و80 جنديا على محور خيرسون.



وتابع كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية قرب مدينتي كراماتورسك وأفدييفكا في دونيتسك، وأصابت 107 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 123 منطقة ، واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 7 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، بالإضافة إلى 14 طائرة بدون طيار.