اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بعد تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقليوبية

الجمعة، 05 مايو 2023 03:20 م
الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بعد تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقليوبية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية، وذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليهما فى قضيتي "مخدرات" محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد، وسبق اتهامهما فى 18 قضية أبرزها "مخدرات، سلاح، سرقة، مقاومة سلطات" مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما بعيار نارى (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج)..  وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية ، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، عدد 3 أسطوانات من مسحوق الهيروين وزنوا 750 جرام، كمية من مخدر الحشيش ،مبلغ مالى )  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


ضبط عنصرين

إطلاق نار

الأجهزة الأمنية

أمن القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة