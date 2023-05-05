الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بعد تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية، وذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليهما فى قضيتي "مخدرات" محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد، وسبق اتهامهما فى 18 قضية أبرزها "مخدرات، سلاح، سرقة، مقاومة سلطات" مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما بعيار نارى (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج).. وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية ، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، عدد 3 أسطوانات من مسحوق الهيروين وزنوا 750 جرام، كمية من مخدر الحشيش ،مبلغ مالى ) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.. وتولت النيابة العامة التحقيق.