اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان".. موضوع خطبة الجمعة

الجمعة، 05 مايو 2023 05:00 ص
"الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان".. موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

 
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر مايو 2023 م.
 
الجمعة الأولى: 5 مايو 2023م - الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
 
• الجمعة الثانية: 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا.
 
• الجمعة الثالثة: 19 مايو2023م - سنن الله الكونية في القرآن الكريم.
 
• الجمعة الرابعة: 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).

 


الحفاظ على الاوطان

مقاصد الاديان

وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة



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