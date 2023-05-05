البيئة: 60 غابة شجرية فى مصر يتم العمل على زيادتها الفترة المقبلة

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة مساحات الغابات بمصر، بالتنسيق مع الوزرات المعنية واختيار نوعيات من الأشجار لها مردود اقتصادى كبير، وأنه وفقا لآخر حصر حول الغابات الشجرية على مستوى الجمهورية، فإنه وصل عددها إلى 60 غابة شجرية فى مصر.

وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، أن هذا الحصر تم فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالغابات الشجرية، كما تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية بالدولة يتم العمل لتعظيم الاستفادة منها.