البلطى بـ65 جنيها والشعور 100 وبياض بحر بـ90 أسعار الأسماك فى أكبر شادر بالمنوفية

يعد شادر السمك بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية من أهم الإمكان التى يتوافر فيه جميع أنواع الأسماك البحار والنيل، ورصدت "اليوم السابع"، أسعار الأسماك داخل أكبر شادر أكبر شادر لسوق الجملة بمدينة شبين الكوم، لمعرفة أنواع الأسماك البحرية وأسعارها .
وشادر الجملة يعد أكبر شادر لبيع الأسماك بالمحافظة،حيث يحتوى على جميع أنواع الأسماك البحرية القادمة من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويأتى إلى الشادر التجار من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.
وشادر السمك الجملة به جميع أنواع الأسماك البحرية، سواء كان أسماك البحر الأبيض المتوسط، أو أسماك البحر الأحمر وهى جمبرى 130جنيها ، بلطى 65 جنيها، مكرونة سويسرا 130 جنيها، وقاروص 290 جنيها ، دنيس 290جنيها، المرجان 100 ، سبيط وسعر 300 ، وقار 200، شعور 100، جندوفلى 90 جنيها ، بوهار 15 ،120بياض ، سردين 70، كابوريا 70 ، تونة بلدى 70 جنيها.
ومبيعات الأسماك زادت خلال الفترة الأخيرة لأن الأسماك بها نسبة فسفور عالية تقوى المناعة، ويعد السمك البلطى النوع الأكثر فى البيع وكذلك البورى.
شادر السمك بمدينة شبين الكوم (1)
شادر السمك بمدينة شبين الكوم (2)
شادر السمك بمدينة شبين الكوم (3)
شادر السمك بمدينة شبين الكوم (4)
شادر السمك بمدينة شبين الكوم (5)
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