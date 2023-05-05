البلطى بـ65 جنيها والشعور 100 وبياض بحر بـ90 أسعار الأسماك فى أكبر شادر بالمنوفية

وشادر الجملة يعد أكبر شادر لبيع الأسماك بالمحافظة،حيث يحتوى على جميع أنواع الأسماك البحرية القادمة من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويأتى إلى الشادر التجار من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وشادر السمك الجملة به جميع أنواع الأسماك البحرية، سواء كان أسماك البحر الأبيض المتوسط، أو أسماك البحر الأحمر وهى جمبرى 130جنيها ، بلطى 65 جنيها، مكرونة سويسرا 130 جنيها، وقاروص 290 جنيها ، دنيس 290جنيها، المرجان 100 ، سبيط وسعر 300 ، وقار 200، شعور 100، جندوفلى 90 جنيها ، بوهار 15 ،120بياض ، سردين 70، كابوريا 70 ، تونة بلدى 70 جنيها.