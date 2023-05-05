اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

البحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط

الجمعة، 05 مايو 2023 02:33 م
البحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرض شاب للغرق، في نهر النيل بإحدى قرى العياط، في محافظة الجيزة، ويكثف رجال الإنقاذ النهري عمليات البحث لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بقرية في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق شاب تم تحديد هويته لعدم إجادته السباحة .
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وجاري استمرار عمليات البحث لانتشال جثته، وتحرر محضر  بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

غرق شاب

نهر النيل

العياط

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة