البحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شاب للغرق، في نهر النيل بإحدى قرى العياط، في محافظة الجيزة، ويكثف رجال الإنقاذ النهري عمليات البحث لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بقرية في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق شاب تم تحديد هويته لعدم إجادته السباحة .

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وجاري استمرار عمليات البحث لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق.