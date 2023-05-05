اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى: خطة الصين لحل النزاع فى أوكرانيا غير قابلة للتطبيق

الجمعة، 05 مايو 2023 04:24 م
الاتحاد الأوروبى: خطة الصين لحل النزاع فى أوكرانيا غير قابلة للتطبيق جوزيب بوريل
أ ش أ

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قال الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنه لا يعتبر "خطة الصين لحل النزاع فى أوكرانيا" قابلة للتطبيق ويركز فقط على المقترحات التى قدمتها كييف.

وأضاف بوريل - خلال كلمة ألقاها فى فلورنسا عندما سئل عما إذا كان يرى خطة سلام يمكن أن تحل الصراع - أن "الخطة الوحيدة التى يمكن اعتبارها سلمية هى المقترحات التى قدمها زيلينسكي"، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم /الجمعة/.
وتابع بوريل أن خطة السلام الصينية هى مجرد تمنيات وليست خطة سلام.. ولكن مقترحات كييف لن تقبل بالطبع فى روسيا.


وأضاف بوريل أيضًا أن للصين دورًا معينًا تلعبه فى هذا الموقف حيث يمكنها التأثير على روسيا


وأشار إلى أن الصين، وفقًا لبروكسل، لا تزود روسيا حاليًا بالأسلحة.. وقال: "مهتمون أيضًا بعدم دفع روسيا إلى الاقتراب أكثر من اللازم من الصين".


من ناحية أخرى، أدان جوزيب بوريل ثانى حادث إطلاق نار جماعى تشهده صربيا والذى أسفر عن مقتل عدد من الأبرياء.


وكتب بوريل - فى تعريدة عبر موقع "تويتر" - "هذه مأساة مروعة ونشعر بالألم ونقف إلى جانب شعب صربيا فى هذه اللحظات الصعبة".
واعتقلت الشرطة الصربية شخصاً مشتبهاً به بعد مقتل ثمانية أشخاص وجرح 14 شخصاً آخرين على الأقل فى ثانى عملية إطلاق نار جماعية تشهدها البلاد هذا الأسبوع.


كان المسلح قد أطلق النار من سلاح آلى من مركبة متحركة بالقرب من قرية على بعد 60 كيلومترا جنوبى العاصمة بلجراد.


روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

كييف

موسكو



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