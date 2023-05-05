"الإعلام الكويتية": حريصون على تطبيق شروط وضوابط التغطية لـ "أمة 2023"

إيمان حنا

أكدت وزارة إعلام الكويت، اليوم الجمعة، الحرص على تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023، بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة، للفصل التشريعي السابع عشر (أمة 2023)، من خلال تقديم محتوى إعلامي مناسب بحيث لا يسيء للعملية الانتخابية. وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بالتكليف لافي السبيعي، أثناء وجوده في قاعة الإعلاميين المجاورة لمقر إدارة شؤون الانتخابات، إن القرار الوزاري الخاص بشروط وضوابط التغطية الانتخابية سمح لمختلف وسائل الإعلام إصدار تراخيص لاستطلاعات الرأي حتى يتاح لجميع وسائل الإعلام المرخصة من خلالها ممارسة عملها بشكل قانوني.

وشدد على أهمية دور وسائل الإعلام الخاصة باعتبارها مكملة للإعلام الرسمي من خلال دورها الوطني والمهني بغية إنجاح انتخابات مجلس الأمة 2023 مؤكدا حرص وزارة الإعلام على إصدار هويات إعلامية لجميع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.

وأعرب عن التقدير والشكر لوزارة الداخلية على قيامها بتجهيز قاعة للإعلاميين بجانب ادارة الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية بالتنسيق مع وزارة الإعلام مجهزة بكل الوسائل لإتاحة الفرصة للمرشحين بالتعريف عن برامجهم الانتخابية وتمكين وسائل الإعلام المرخصة من أداء مهامها المهنية على أكمل وجه.