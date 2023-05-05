وعلى صعيد متصل، كان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، توجه، أمس الخميس، ترافقه الملكة رانيا العبدالله إلى لندن، لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، والملكة القرينة كاميلا، التى ستقام السبت.

ويتوجه عدد من روؤساء وملوك الدول الى المملكة المتحدة، اليوم الخميس، للمشاركة فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التى تقام فى العاصمة البريطانية لندن، حيث أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بمغادرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، البحرين متوجها إلى بريطانيا، تلبية لدعوة تلقاها من الملك تشارلز الثالث للمشاركة في مراسم تتويجه التي تقام في العاصمة البريطانية لندن.