وأشارت وكالة الأنباء العمانية، أنه بناءً على تكليف من سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، يشارك ذي يزن بن هيثم آل سعيد في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكِ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث وحفل الاستقبال المصاحب له في العاصمة البريطانية لندن خلال اليومين المُقبلين.