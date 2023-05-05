الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية فى نيجيريا مع اقتراب موسم الجفاف

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حذرت الأمم المتحدة من انتشار الجوع وسوء تغذية الأطفال فى ولايات بورنو، وأدامو، ويوبى المتضررة من الصراع فى نيجيريا، مع اقتراب موسم الجفاف الشهر المقبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه، إنه من المتوقع أن يواجه 4.3 مليون شخص فى هذه الولايات الجوع الحاد بين شهرى يونيو وأغسطس بسب الجفاف، مؤكداً على أن برنامج الغذاء العالمى يعمل على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية الطارئة إلى 2.1 مليون شخص، بينما يقدم اليونيسيف العلاج للأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد .



وأضاف أن الوكالات الإنسانية تحتاج إلى 1.3 مليار دولار أمريكى لهذا العام، ولم تتلق منها حتى الأن سوى 11%، داعياً إلى زيادة المساعدات العاجلة، بما فى ذلك الغذاء والعلاج التغذوي.