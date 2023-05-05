الأقصر تشهد انطلاق معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب تحت شعار "أبناؤنا مستقبلنا"

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت بمحافظة الأقصر، أولى فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار أبناؤنا مستقبلنا، وذلك بمركز شباب الأقالتة التابع لإدارة شباب القرنة وبمشاركة 90 طليعا من أعضاء المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن معسكرات اليوم الواحد تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين، وأشرف مرسي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات، مشيداً بتلك المعسكرات التي تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب وبث روح المنافسة والتعاون بين النشء، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعى من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية داخل المعسكر.

فيما أوضح الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، أن المعسكر يضم ثلاث مراكز شباب بالمحافظة بدأ اليوم بمركز شباب الأقالته، وتم تقسيم المعسكر إلى ثلاث ورش عمل كل ورشة تتكون من 30 طليع، وتضم ورش عمل (ألعاب رياضية وترويحية - أنشطة إبداعية وبيئية- خدمة مجتمعية)، حيث بدأت الفعاليات بتحية العلم وتقدمت هنادي هاشم مدير إدارة خطط العمل البيئي بالإدارة المركزية بالقاهرة، بإدارة ورشة عمل التوعية البيئية والاهتمام بالبيئة المحيطة ومخاطر التلوث البيئي، وممدوح عبد الله جرجس، أدار ورشة عمل حول التنمية البشرية والسلوكيات والمهارات الحياتية، وأدار أحمد الصياد ورش عمل حول الألعاب الرياضية والترويحية، وتم توزيع بريك جاف على المشاركين، وذلك تحت إشراف مروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة وفريق عمل إدارة تنمية النشء بالمديرية، وعبد الستار توفيق وأزهار عبدالقادر وأمل أحمد.



الأقصر تشهد إنطلاق معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب



إنطلاق معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب بالأقصر



إنطلاق معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب تحت شعار أبنائنا مستقبلنا