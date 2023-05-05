جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، الخميس، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتحديداً فيما يتعلق بالقضايا البيئية، والدور الفاعل الذي تبذله قيادتا البلدين بهذا المجال.

وأكد الردايدة عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مثمناً الدور الإماراتي تجاه الأردن وقضاياه في العديد من المجالات، والبيئية على وجه الخصوص.

واستعرض الوزير الردايدة للسفير الضيف، أهم الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية، والتحديات التي تواجهها بمجال حماية البيئة والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية، التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على المنظومة العالمية، مشيراً إلى المشاركات الأردنية الفاعلة في المؤتمرات الدولية حول التغير المناخي، ومنها مؤتمر شرم الشيخ COP - 27.

من جهته، أكد السفير الإماراتي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ،مبينًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وعلى الصعد كافة، وتحديدا في مجال حماية البيئة والعمل المشترك على مواجهة التحديات المناخية، مشيداً بالدور الأردني بهذا المجال والإجراءات التي اتخذها، والتزامه بتعهداته الدولية تجاه كافة القضايا البيئية.