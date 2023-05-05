الأجهزة الأمنية تضبط المتهم بإنهاء حياة طفل بغرض سرقه توكتوك فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض مقتل الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، مقيم قرية ديمشيلت مركز دكرنس، وذلك بعد اختفاءة لمده 5 ايام والعثور علي جثمانه ملقي بمجري مائي بإحدي القري.

وتعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بتلقي بلاغ بإختفاء الطفل ابراهيم السيد يونس فرج، 11 عاما، مقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، وذلك أثناء قيادته للمركبة الخاصة بوالده "توكتوك" للعمل عليه وإختفاءه.

وشكلت مديريه أمن الدقهلية، فريق من البحث الجنائي بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس، للبحث عن الطفل، حيث عثر علي المركبه التوكتوك، بجوار محطه قطار دكرنس ولم يتم العثور علي الطفل المختفي، وعثر أهالي قرية كرم التابعه لمركز دكرنس، علي جثمان الطفل بالأمس ملقي في مجري مائي داخل القريه، وبالتواصل مع الجهات الأمنيه تم نقل الجثمان للمستشفي الدولي بالمنصورة، والتعرف عليه وتبين انه للطفل ابراهيم السيد يونس، المبلغ باختفاءه منذ ايام

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من الوصول للجاني وتتبعه، وذلك بعد تكثيف الجهود، حيث تبين أن المتهم "محمد . ا " وشهرته " أبونعمه" عاطل،قام باستدراج الطفل وحاول سرقة التوكتوك، وقام بطعن الطفل بسلاح أبيض، طعنه نافذه خلف الأذن اليمني أدت للوفاة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب ماذكر، وأنه ترك التوكتوك بجوار محطه قطار دكرنس، لعدم تمكنه من تحريكه بسبب تلف الكاوتش.