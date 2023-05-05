افتتاح مسجد عزبة المقاول ببنى سويف بتكلفة 2 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، فى افتتاح مسجد عزبة المقاول بقرية بهبشين " بعد إحلاله وتجديده"، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد البالغة مساحته 250 مترا وبتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية"، وذلك فى حضور: على يوسف رئيس الوحدة المحلية، الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير أوقاف ناصر _نائبا عن الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزاره الأوقاف _، شربات طه حسان رئيس مجلس قروى بهبشين والشيخ خميس محمد القياتى مدير المساجد الأهلية بناصر والشيخ أحمد فراج مفتش منطقه أوقاف ناصر.