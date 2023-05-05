اعتقال مشتبه به في حادث إطلاق نار جنوب العاصمة الصربية بلجراد

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أفادت وسائل إعلام رسمية في صربيا بأن الشرطة اعتقلت شخصا يشتبه في قيامه بقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين عن طريق إطلاق النار عليهم، وذلك في ثاني هجوم من نوعه تشهده صربيا خلال يومين.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة عن هذه الوسائل قولها :" إنه تم اعتقال الرجل بالقرب من بلدة "كراجوييفاتس" الواقعة وسط صربيا والتي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة "بلجراد".

وتأتي أنباء الاعتقال في أعقاب عملية بحث شنها المئات من أفراد الشرطة الذين قاموا بإغلاق إحدى المناطق الواقعة جنوبي العاصمة "بلجراد" حيث وقع الحادث.

ويأتي هذا عقب هجوم مماثل وقع أول أمس الأربعاء عندما أطلق صبي يبلغ من العمر 13 عاما النار مستخدما أسلحة والده مما أسفر عن مقتل ثمانية من زملائه الطلاب وأحد الحراس في مدرسة بالعاصمة الصربية.