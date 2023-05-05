اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 01:03 م
أكرم القصاص
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استئناف خدمة القطار السريع بعد تعليقها بسبب زلزال "إيشيكاوا" في اليابان

الجمعة، 05 مايو 2023 12:05 م
استئناف خدمة القطار السريع بعد تعليقها بسبب زلزال "إيشيكاوا" في اليابان قطار اليابان
أ ش أ

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أعلنت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية ، اليوم الجمعة ، استئناف خدمة قطار هوكوريكو شينكانسن السريع بين محطتي "توياما" و"كانازاوا"، وذلك بعدما تم تعليق الخدمة بشكل مؤقت عقب الزلزال القوي الذي ضرب محافظة ""إيشيكاوا" وبلغت شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم استئناف الخدمة في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لليابان.. في حين قالت الشرطة في مدينة "سوزو" إنها تلقت تقارير تفيد بانهيار معبد والعديد من المباني في المدينة.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

 


خدمة القطار السريع

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