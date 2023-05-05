اتحاد العمال: الحوار الوطنى فرصة لخروج توصيات هدفها تحقيق مصالح الشعب

كتبت آية دعبس

أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن انعقاد جلسات الحوار الوطنى، فرصة حوارية هامة، لخروج توصيات تهدف لصالح الوطن والمواطن، فى ظل الظروف العصيبة المحيطة بالدولة المصرية، وأنه سيتطرق لمناقشة القضايا الهامة، بالإضافة إلى هموم الشعب المصري وأولويات المرحلة المقبلة.

واضاف محمد جبران أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فى كلمته خلال افتتاح أعمال جلسات الحوار الوطنى على دور الحوار الوطني في رسم ملامح الجمهورية الجديدة التى نسعى إليها معا من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة تسعي الي التطوير والسعي قدما، للوصول لمخرجات جدية تخدم الوطن والمواطن، وللتصدى بقوة لمزاعم الحجر على الحريات والتقييد وغيرها من الترهات والاكاذيب التي يرددها مروضي الاشاعات.

واشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن المجتمع ينتظر بشغف نتائج الحوار الوطني، ويعلق عليه الكثير من الآمال، لصياغة روشتة تكتب العبور الآمن للوطن من الأزمات الاقتصادية التى تحيط بالعالم وفي القلب مصر .

وطالب رئيس اتحاد عمال مصر، التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، والقوى السياسية، لإنجاح هذا الحوار، و الاستفادة بالآراء المتاحة، والاستماع لكافة الرؤى من داخل أو خارج لجنة الحوار، وصولا لأفضل السبل التى تساعد على عبور الأزمات المتلاحقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، للوصول الي نتائج يتم العمل عليها بعد الانتهاء من جلساتة من خلال قرارات تأخذها الدولة فى هذا الاتجاه .