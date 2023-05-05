إعدام 3 أطنان و743 كيلو أغذية فاسدة وإغلاق 14 منشأة مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق.

تم خلال الحملات المرور على أكثر من 196 منشأة غذائية، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 14 منشأة غذائية بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى إعدام 3 طن و734 كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 15 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 164 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين.