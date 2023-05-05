إصابة 5 بينهم 2 بطعنات فى الصدر خلال مشاجرة فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، نتج عن المشاجرة إصابة 5 بينهم 2 بطعنات فى الصدر، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم تعين الخدمات الأمنية بمكان الواقعة والحالة الأمنية مستقرة.

كان اللواء مساعد لوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين ببندر البلينا دائرة مركز البلينا بين طرفين ووجود مصابين، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها الواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، أنها بين "طرف أول" هيثم ح ح ع 30 سنة عامل بأجر مصاباً "بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسري"، والبدري ص ج 35 سنة عامل بأجر مصاباً "بجرح طعني بالصدر"، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وصابر ج م 59 سنة مزارع مصاباً "بكدمة فى القدم اليمني".

و"طرف ثان" محمد ح أ 25 سنة عامل بأجر مصاباً "بجرح رضي بفروة الرأس"، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ومبروك ح م 40 سنة عامل بأجر، وعلي م ح 18 سنة طالب مصاباً "كدمة بالجبهة من الناحية اليسري".

الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني الآداة المستخدمة "سكين" أفادا تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق فى الواقعة.