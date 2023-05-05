إصابة 4 أشخاص بحالة اختناق إثر تسرب غاز بوحدة سكنية في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص بحالة إختناق، إثر استنشاقهم لغاز بوتاجاز تسرب داخل منزل بمركز المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفى الجامعى فى مدينة المنيا، تتضمن وصول 4 أشخاص مصابين بالإغماء والاختناق والهبوط، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطلاب يقيمون فى سكن إيجار بقرية بمركز المنيا.

أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائى، أن الطلاب الــ4 أصيبوا بالاختناق والإغماء والهبوط بسبب استنشاقهم غاز بوتاجاز تسرب داخل المسكن أثناء نومهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة.