إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق إدفو مرسى علم

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق "إدفو – مرسى علم" بالقرب من الكيلو 55 ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها وأصيب 8 آخرين، أمس، فى حريق التهم شقة سكنية بمنطقة الشادر بالحصايا شرق مدينة أسوان، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتى نجحت في السيطرة على الحريق، وتبين من التحريات الأولية والمعاينة أن الحريق نجم عنه وفاة سيدة تدعى سهام حلمى 52 سنة، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بحروق مختلفة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.