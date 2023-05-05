إصابة 16 شخصا فى تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين على كوبرى بنى مزار بالمنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل أعلى كوبري بني مزار، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: حمادة جمال شلقامي 24 عاما، أم كلثوم محمد بدري 26 عاما، يوسف محمد راشد 17 عاما، رضا جمال أحمد 17 عاما، شهد علي شلقامي 12 عاما، شقيقتها بطة 20 عاما، أصاله أبو النجا 12عاما، محمد رضا علي 15 عاما، جهاد شحاتة راضي 15 عاما، فرحانة خليفة بدر 55 عاما، سهير حامد 30 عاما، محاسن أبو العزم 56 عاما، محمود أحمد خلف 18 عاما، كمال صلاح 14 عاما، أبتسام محمد 50 عاما، جهاد خلف 45 عاما، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.