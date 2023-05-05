إصابة طفل إثر سقوطه من الطابق الرابع فى الشرقية

أصيب طفل عمره 5 سنوات باضطراب في الوعى واشتباه نزيف بالمخ، إثر سقوطه من علو "الطابق الرابع"، وتم نقله لمستشفى الزقازيق العام لتلقى الرعاية الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "م أ م" 5 سنوات مقيم مدينة الزقازيق، مصابا باضطراب بدرجة الوعى واشتباه نزيف بالمخ، وتقديم تقديم الإسعافات الأولية له ووضعه تحت الملاحظة،وتبين حدوث إصابة الطفل إثر سقوطه من علو الطابق الرابع، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

فيما أصيب زوجان بحروق من الدرجات الأولى بجميع أنحاء الجسد إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهما نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول" هانى م ع ح" 40 عاما مصابا بحروق من الدرجة الثانية فى اليد اليمنى ومن الدرجة الأولى فى اليد اليسرى والوجه، و" سناء م م خ" 35 عاما مصاب بحروق متعددة باليد والوجه والقدمين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم، ووضعهما تحت الملاحظة.

وتبين من الفحص حدوث إصابتهما إثر حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزلهما بنطاق مركز فاقوس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.