اليوم السابع
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إصابة شاب بجرح طعنى فى مشاجرة بالشرقية

الجمعة، 05 مايو 2023 01:36 م
إصابة شاب بجرح طعنى فى مشاجرة بالشرقية أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب شاب بجرح طعنى في البطن، وجرح طعنى في الصدر من الجهة اليمنى، إثر تعدي من آخرين فى مشاجرة بنطاق مركز  كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول" أ م ج إ" 24 عاما مقيم نطاق مركز كفر صقر، مصابا بجرح قطعى بالبطن وجرح طعنى بالصدر من الجهة اليمنى، وتقديم تقديم الإسعافات الأولية له ووضعه تحت الملاحظة،وتبين حدوث إصابته إثر حدوث مشاجرة مع آخرين وتم  تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

 فيما أصيب زوجان بحروق من الدرجات الأولى بجميع أنحاء الجسد  إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهما نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول" هانى م ع ح" 40 عاما مصابا بحروق من الدرجة الثانية فى اليد اليمنى ومن الدرجة الأولى فى اليد اليسرى والوجه، و" سناء م م خ" 35 عاما مصاب بحروق متعددة باليد والوجه والقدمين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم، ووضعهما تحت الملاحظة.

وتبين من الفحص حدوث إصابتهما إثر حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزلهما بنطاق مركز فاقوس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

 


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