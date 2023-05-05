إصابة زوجين بحروق بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز فى الشرقية

أصيب زوجان بحروق من الدرجات الأولى بجميع أنحاء الجسد، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهما نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين المركزى، بوصول" هانى م ع ح" 40 عاما مصابا بحروق من الدرجة الثانية فى اليد اليمنى، ومن الدرجة الأولى فى اليد اليسرى والوجه، و"سناء م م خ" 35 عاما مصاب بحروق متعددة باليد والوجه والقدمين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم، ووضعهما تحت الملاحظة.

وتبين من الفحص حدوث إصابتهما إثر حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزلهما بنطاق مركز فاقوس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.