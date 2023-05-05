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أشهرها الذرة الشامية والفول الصويا.. شاهد زراعة المحاصيل الصيفية فى المنيا

الجمعة، 05 مايو 2023 05:00 ص
أشهرها الذرة الشامية والفول الصويا.. شاهد زراعة المحاصيل الصيفية فى المنيا المساحات الزراعية في المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا، عن زراعة المحاصيل الصيفية بالمنيا، ويعد اشهر تلك المحاصيل الفول الصويا والذرة الشامية، والتى تزرع منها المحافظة مساحات كبيرة، منها ما يتم زراعته مبكرا، بعد تقليع البطاطس وبعض الخضروات، ومنها ما يزرع مؤخرا بعد حصاد القمح والبرسيم

وقال ناجى عامر أحد المزارعين إن بداية زراعة محصول الذرة والفول الصويا تكون فى شهر ابريل حتى يونيو وأخر زراعة تكون بعد محصول البرسيم، ومدة بقاء المحصولين فى الارض لا تتجاوز 3شهور، ويحتاج الفول الصويا إلى رعاية من المزارع بسبب انه من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى يستخرج منها الزيوت وكذلك اعلاف الماشية، اما الذرة فهو أيضا محصول هام لأنه يدخل فى صناعة الخبز البلدى "البتاو" كما يطلق عليه فى القرى

وأضاف أن محصول الذرة الشامية يمثل أهمية بالنسبة للمزارع فهو يقوم بتخزينه داخل المنزل من الموسم للآخر، فهو يعد بالنسبة للمزارع خزانة المال والخزين الاستراتيجي له سواء فى صناعة الخبز أو حتى توفير المال فى حال التعثر أو ايضا يأخذ منه المزارع تقاوى للموسم الذى يليه

ومن ناحيته قال الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن هناك جولات ميدانية لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية سواء حقول القمح المنزرعة بمركز سمالوط والتابعة للحملة القومية للقمح وحقول ترشيد استهلاك مياه الرى، والحقول المنزرعة ضمن مبادرة " ازرع " بصنف مصر 1، وأيضا زراعات الفول الصويا 

 

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وزارة الزراعة

الفول الصويا

الذرة الشامية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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