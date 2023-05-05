أسوان تمد يد العون للأشقاء السودانيين.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. سرعة إنجاز المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. وإطلاقها قريبا

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