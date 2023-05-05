أخبار مصر.. رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس على جميع الأنحاء ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والأجواء معتدلة صباحا على كافة الأنحاء. مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد معتدله على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الصحة: فحص 8.3 مليون تلميذ بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم أعلنت وزارة الصحة والسكان ، فحص 8 ملايين، و300 ألف و730 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الجاري يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى يوم الأربعاء الماضي، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة "إيشيكاوا" اليابانية

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، منطقة "نوتو" بمحافظة "إيشيكاوا" اليابانية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية. النيابة العامة تأمر بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل بتهمة الاتجار بالبشر أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، إلحاقا ببيان النيابة العامة السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

الأهلي يتحدى بيراميدز في رحلة التتويح باللقب الـ13 للسوبر المصري.. الليلة

يلتقي في السابعة والنصف من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة فريقي الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري على إستاد محمد بن زايد بأبوظبي، ويُدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.

الأرصاد: طقس حار نهارًا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة