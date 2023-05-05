أخبار مصر.. الحكومة تنفى شائعات دخول مصر فى موجات وبائية جديدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله من منشورات بشأن دخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الحكومة تنفى شائعة دخول مصر فى موجات وبائية حذرت منها الصحة العالمية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات يستدل منها على تخوف من دخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتي أكدت أن تلك المنشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

التنمية المحلية: سحب الترخيص وغرامة مالية عقوبة مخالفة التعريفة الجديدة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الموقف فى مختلف محافظات الجمهورية فى ضوء القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار السولار.

رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة. غدا انخفاض طفيف بالحرارة ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. غدا بدء امتحانات الترم الثانى لرابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة فى العربى والدين تنطلق يوم غد السبت الموافق 6 مايو 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وتستمر حتى 25 مايو 2023. مترو الأنفاق يعيد فتح محطة جامعة القاهرة بالخط الثانى غدا.. التفاصيل يعيد مترو الأنفاق ، غدا السبت، تشغيل محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو، بعد أن استمر الغلق يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023، والذى بدأ بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة).

الصحة: فحص 8.3 مليون تلميذ بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم أعلنت وزارة الصحة والسكان ، فحص 8 ملايين، و300 ألف و730 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الجاري يوم 6 ديسمبر 2022 وحتى يوم الأربعاء الماضي، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب. السعودية: إصدار تصاريح الحج من داخل المملكة ابتداء من اليوم أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بدء إصدار تصاريح الحجاج من داخل المملكة، ابتداء من اليوم الموافق 15 من شوال، بالنسبة لمن أكملوا إجراءات الحجز والسداد للرسوم المطلوبة. أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2630 جنيها للجرام شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا عند مستويات 2630 جنيها للجرام من عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وذلك رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوى 2048 دولار في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوطًا ملحوظًا هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2630 جنيها. عيار 18 يسجل 2289 جنيها. عيار 24 يسجل 3005 جنيهات. الجنيه الذهب 21040 جنيها.

تأجيل مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى بسبب الترجى