أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: نتابع تطبيق تعريفة المواصلات وعقوبات للمخالف

أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"التضامن": تدريب 520 ألف شاب ضمن مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة
"عابر المانش".. الفرعون المصرى وصديقه ينهيان تدريباتهما استعدادا لملتقى أبطال التحدى..فيديو
التعليم تعلن التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج
الطلاب المصريون العائدون من السودان يوجهون رسائل شكر للرئيس السيسي
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