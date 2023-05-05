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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: نتابع تطبيق تعريفة المواصلات وعقوبات للمخالف

الجمعة، 05 مايو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: نتابع تطبيق تعريفة المواصلات وعقوبات للمخالف وزارة التنمية المحلية - أرشيفية

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أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 

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