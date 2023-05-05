أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: نتابع تطبيق تعريفة المواصلات وعقوبات للمخالف

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"التضامن": تدريب 520 ألف شاب ضمن مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة

التعليم تعلن التعليمات المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية للمصريين بالخارج