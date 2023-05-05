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أبرز أرقام ميزان المدفوعات.. 2 مليار دولار صادرات الغاز و6.8 مليون سائح

الجمعة، 05 مايو 2023 11:00 م
أبرز أرقام ميزان المدفوعات.. 2 مليار دولار صادرات الغاز و6.8 مليون سائح ميناء
كتب هانى الحوتى

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تحسن عجز حساب المعاملات الجارية، ليسجل 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول (يوليو/ديسمبر)، من السنة المالية 2023/2022 بمعدل 77.2%، نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بقيمة 6.2 مليار دولار بمعدل 28.4%، وجاءت أبرز الأرقام الإيجابية بميزان المدفوعات المصري كالتالي:
 
1- 12.9 مليار دولار حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بزيادة 124.8 مليون دولار، وتركزت الزيادة في الذهب، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
 
2- 2 مليار دولار صادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 690.6 مليون دولار.
 
3- 7.3 مليار دولار إيرادات السياحية بمعدل 25.7%، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 78.4 مليون ليلة بنسبة نمو 27.2%، وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 6.8 مليون سائح بمعدل 27.5%.
 
4- 4 مليارات دولار إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل نمو 17.8%، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية لتصل إلى 753.3 مليون طن بمعدل 13.3%.
 
5- 5.7 مليار دولار صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نتيجة تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صاف تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار.
يذكر أن ميزان المدفوعات المصري، قائمة تضم إجمالي المعاملات المالية التي ينفذها بلد ما مع البلدان الأخرى في فترة زمنية محددة.
 
وبالنسبة للأداء المالي، حققت للموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 41.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.43% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي.

البنك المركزي

ميزان المدفوعات

الميزان التجارى

صادرات الغاز

عدد السياح



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