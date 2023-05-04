وضع مسجد إبراهيم موسى بالإسكندرية ضمن خطة التطوير لعام 2023 .. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم عدد من أهالى عزبة إبراهيم موسى التابعة لمنطقة حوض 10 بحى المنتزه ثان بالإسكندرية عدد من الطلبات والشكاوى، بعد إغلاق أغلق المسجد الوحيد بالقرية لسنوات طويلة نظرًا لسوء حالة المبنى وتدهور الإنشاءات مما أدى إلى غلق المسجد حرصًا على سلامة المواطنين.

وتوجهت لجنة فنية من حى المنتزه ثانى بالإسكندرية لمعاينة المسجد وقررت بإنهاء تراخيص المسجد والبدء فى إجراءات التطوير بعد سنوات من التوقف وإغلاق المسجد بناءً على رغبة الأهالى .

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية إشارة البدء فى تطوير ميدان المساجد بمنطقة المرسى أبو العباس فى بحرى وهى يُعد من أهم المناطق الاثرية والتاريخية فى مصر وبمحافظة الإسكندرية وله مكانه كبيرة لانه يضم عدد كبير من الأضرحة والمساجد الأثرية ليطلق إشارة البدء فى تطوير الساحة ومنطقة المساجد ضمن خطة التطوير التى تشهدها الدولة فى كافة مساجد الجمهورية.

وتعد تكلفة التطوير المقترحة بقيمة 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهرً، وذلك تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف، أن مشروع تطوير ساحة المرسى أبو العباس (ميدان المساجد) يأتى فى ضوء استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية وتماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة، والتي منها "ميدان المساجد" الواقع فى نطاق حى الجمرك أقدم أحياء المحافظة، والتى سيكون لها عائد على الاقتصاد القومى البيئى، وكذلك تطوير مستوى ومفهوم السياحة الداخلية.

وأوضح المحافظ أن ميدان المساجد لم يتم تطويره منذ عام 1943م، مشيرًا إلى أنه يتم الآن تطوير شامل وكامل للميدان تنسيقاً مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية.



تفاصيل غلق مسجد إبراهيم موسى بأوقاف الإسكندرية (1)



تفاصيل غلق مسجد إبراهيم موسى بأوقاف الإسكندرية (2)



تفاصيل غلق مسجد إبراهيم موسى بأوقاف الإسكندرية (3)



تفاصيل غلق مسجد إبراهيم موسى بأوقاف الإسكندرية (4)



تفاصيل غلق مسجد إبراهيم موسى بأوقاف الإسكندرية (5)



تفاصيل غلق مسجد إبراهيم موسى بأوقاف الإسكندرية (6)