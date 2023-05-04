نفوق 1500 بطة فى حريق مزرعة دواجن بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمزرعة دواجن نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وأسفر الحريق عن نفوق 1500 بطة عمر 30 يوم ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن بمركز مشتول، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى أسفر عن نفوق 1500 بطة وحريق وإتلاف بعض محتويات المزرعة، وجارى تحريرمحضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة.