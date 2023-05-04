"مفوضية اللاجئين" تدعو إلى توفير 445 مليون دولار للاستجابة فى السودان

كتب محمد جمال

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم احتياجها لـ445 مليون دولار أمريكي للاستجابة لتدفق 860 ألف لاجئ من السودان حتى شهر أكتوبر القادم، موضحة أنها ستغطى الدعم الفورى بشكل أساسى فى تشاد ومصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



ويشارك فى خطة الاستجابة 134 وكالة أممية ومنظمة حكومية وغير حكومية.



وأكد مساعد المفوض السامي للعمليات رؤوف مادو أن الوضع في السودان وحوله مأساوى، وهناك نقص في الغذاء والوقود والماء، ومحدودية الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مشيراً إلى أن فرق المفوضية تساعد السلطات السودانية بالدعم الفني وتسجيل الوافدين، وعمليات الرصد والحماية والاستقبال وتلبية الاحتياجات العاجلة .



وأشار إلى أن عدد 860 ألف لاجئ هو تقييم أولى للتخطيط المالى والتشغيلي، ويتضمن 580 ألفاً من السودانيين و 235 ألفاً من اللاجئين الذين تستضيفهم السودان و45 ألفاً من جنسيات أخرى .

وبيّن أن المفوضية بحاجة ماسة إلى تمويل جديد في الوقت المناسب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، وسيتم إطلاق خطة استجابة أكثر تفصيلاً الأسبوع القادم.